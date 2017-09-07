Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився

Сьогодні, 7 вересня, з мису Канаверал у США компанія SpaceX запустила багаторазову ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту космоліт Boeing X-37. Перший ступінь ракети успішно приземлився.

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Ракету SpaceX уперше використали для виведення на орбіту експериментального орбітального літака. Місія OTV-5 стане вже п'ятим польотом для X-37.

Раніше у Військово-повітряних силах США заявили, що в рамках OTV-5 фахівці Дослідницької лабораторії військово-повітряних сил (AFRL) проведуть Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader. Згідно з офіційними повідомленнями, експерти протестують експериментальну електроніку і коливальні теплові труби в умовах тривалого космічного польоту.