Перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився

17:13, 07 вересня 2017
Наука та IT
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Ракета вивела на орбіту космоліт Boeing X-37.

Перша ступінь Falcon успішно приземлилася / Скріншот

Сьогодні, 7 вересня, з мису Канаверал у США компанія SpaceX запустила багаторазову ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту космоліт Boeing X-37. Перший ступінь ракети успішно приземлився.

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Ракету SpaceX уперше використали для виведення на орбіту експериментального орбітального літака. Місія OTV-5 стане вже п'ятим польотом для X-37.

Поруч лежить приземлена перша ступінь / Twitter фото SpaceX

Раніше у Військово-повітряних силах США заявили, що в рамках OTV-5 фахівці Дослідницької лабораторії військово-повітряних сил (AFRL) проведуть Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader. Згідно з офіційними повідомленнями, експерти протестують експериментальну електроніку і коливальні теплові труби в умовах тривалого космічного польоту.

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Теги: #Falcon 9 приземлилась#Boeing X-37