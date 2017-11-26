Політик, що не їсть і не спить: у Новій Зеландії створили бота, який збирається у парламент (відео)
05:54, 26 листопада 2017Наука та IT
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Розробник назвав політика Семом та сподівається за три роки провести його до парламенту.
У Новій Зеландії створили першого у світі віртуального політика на ім'я Сем. Місцевий розробник написав програму для інтернет-бота, і сподівається за три роки провести його до парламенту, повідомляє ТСН.
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Поки що робот - за легендою жінка - збирає інформацію про теми, що цікавлять її співрозмовників, і може підтримувати бесіду на кілька загальнолюдських тем на кшталт екології. Сем не їсть і не спить, і миттєво відповідає на питання усіх охочих.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні Саудівська Аравія першою в світі надала громадянство роботу.
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