США починають програму підготовки людей до життя на Марсі (відео)

Програма проводиться на станції у штаті Юта, рельєф якої часто порівнюють з рельєфом Червоної планети. Посеред непридатної для життя території знаходиться дослідна станція, передає Голос Америки.

Читайте такожNASA завершило тривале випробування майбутніх підкорювачів МарсуТут у замкнутому просторі міжнародні команди відпрацьовують навички, необхідні для колонізації Марсу. На станції шість обектів: житловий блок, наукова лабораторія, теплиця, дві обсерваторії і соняч батареї. Об'єкти з'єднані між собою тонелями.

У теплицях учасники програми вирощуватимуть овочі. В лабораторії колонізатори проводитимуть дослідження у сфері мікробіології, геології і екології.

Учасники програми повністю імітують умови проживання на Марсі. Науковець Шеннон Рупер каже, що починається все з костюма. "Їх два - вони призначені для практики і дають відчуття того, що ви на Червоній планеті", - каже вона.

"Ми не можемо відправити на Марс всіх, тому нам потрібні найрозумніші. Люди, які зможуть зробити найбільший внесок. Потрібні люди з сильними науковими знаннями. Кожен, хто полетить на Марс, буде виконувати по кілька різних функцій", - каже Рупер.