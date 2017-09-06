На Марсі знайшли необхідний для появи життя елемент

Група американських та європейських вчених оголосила: завдяки спостереженням марсохода Curiosity на Червоній планеті виявили бор. Похідні цього елемента, борати, необхідні для появи РНК, передає Naked Science.

За словами авторів, відкриття підвищує шанси виявити останки марсіанського життя.

Речовину знайшли при дослідженні ударного кратера Гейла. Його вивчення було початковою метою роботи Curiosity. Основою дослідження стали дані інструменту ChemCam, в який входять лазерно-іскровий емісійний спектрометр і камера Remote Micro Imager.

Читайте такожМарс, Місяць і Титан: науковці намагаються знайти нову домівку для людства

Похідні бору на Марсі залягають у прожилках сульфату кальцію, розташованих біля поверхні планети. Вчені вважають, що борати могли бути присутніми в марсіанських підземних водах, що залишили ці прожилки. Імовірно, похідні бору входили до складу евапоритів — мінералізованих опадів, які зазвичай залишаються після випаровування солонуватих озер. Ці опади поступово розчинялися, і борати могли потрапляти до води під поверхнею Марса. Дослідники вважають, що ці води були слаболужними, а їхня температура могла становити від 0 до 60°C.

Борати стабілізують моносахарид рибозу — один з основних елементів, з яких складається РНК. Як і ДНК, РНК здатна зберігати генетичну інформацію. Оскільки РНК може виконувати кілька різних функцій, виникла гіпотеза "світу РНК". Згідно з нею, на одному з перших етапів появи життя РНК одночасно і передавала спадкову інформацію, і впливала на перебіг хімічних реакцій. Нове відкриття показує, що на древньому Марсі могли існувати умови, придатні для появи РНК-життя.

Раніше аерокосмічне агентство США показало, як виглядають снігові дюни Марса.