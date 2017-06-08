NASA представила концепт нового покоління марсоходів Mars Rover (відео)

Марсохід має довжину 8,5 метрів, ширину 4,2 метра та 3,3 метра у висоту. Масивні колеса призначені для руху дюнами, скелями і кратерами Марсу.

Mars Rover оснащений високотехнологічною мобільною лабораторією, яка має системи життєзабезпечення, навігаційні і комунікаційні системи. А також дизайн і матеріали, які відповідають умовам та ресурсам Марсу.

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Початок виробництва Mars Rover запланували на 2020 рік.