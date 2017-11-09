Масова автоматизація та звільнення: ЗМІ розповіли про можливу загрозу для українських "айтішників"

Найбільші IT-компанії Індії масово звільняють айтішників. У 2016 році без роботи залишилися 17 600 співробітників трьох великих компаній. Цього року звільнено вже 56 тисяч чоловік (майже половина від загальної кількості айтішників в Україні).

ІТ-гігант Infosys заявив, що завдяки автоматизації «звільнив» 11 000 своїх співробітників (200 000) від монотонних завдань. Крім цього, в 2016-му компанія найняла 6 000 осіб, тоді як в 2015-му – 17 000. Вперше за час існування компанії кількість працівників зменшилася в порівнянні з попереднім роком. Про це повідомляє Вusinessviews.

Поки що дозволити собі передові програми для автоматичного написання коду та аутсорсингу бізнес-процесів можуть тільки найбільш великі компанії. Але скоро це стане доступніше, і тоді його зможуть купити і гравці поменше. Потім цей тренд добереться і до України. Враховуючи швидкість розвитку IT, залишилося не так багато часу.

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Коли це станеться, нашим розробникам доведеться перейти на роботу складніше — ту, яку ще не можуть виконувати машини. Але всім точно місця не вистачить, та й не всі зможуть освоїти нові знання. Тому галузь чекають великі скорочення — вчора ти був потрібним спеціалістом з валютних заробітком, а завтра твій код нікому й задарма не потрібен.

"Фейсбук для кодерів", GitHub, вже замислюється про майбутні зміни. Його CEO Кріс Уанстрес (Chris Wanstrath) заявив, що "майбутнє кодинга у відсутності кодинга" і що "програмування полягає не в тому, щоб друкувати, а в тому, щоб думати". У компанії розуміють, що їм доведеться переосмислити свою бізнес-модель — коли написання і перевірка коду стануть доступними кожному, в спеціальному ресурсі для цього не буде сенсу.

"Думай наперед — професія кодера в Україні зараз на підйомі, але навряд чи залишиться там через кілька років. Якщо ти хочеш працювати в IT-сфері, краще зайнятися найбільш перспективними напрямками: штучним інтелектом, великими даними і машинним навчанням. Написати код за тебе зможе і програма, тобі ж потрібно буде знайти проблему і правильно поставити програмі завдання", - пише інтернет-ресурс.