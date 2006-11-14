Екіпажу МКС дозволять смітити на орбіті?!

Екіпажу Міжнародної космічної станції можуть дозволити викидати сміття прямо за борт орбітального комплексу, повідомляє New Scientist з посиланням на журнал Advances in Space Research. Відпрацьоване устаткування і відходи планується відстрілювати від МКС, з тим, щоб сміття не пошкодило станцію.

"Ми розуміємо, що викидати предмети – це не зовсім те, що варто було б робити", - заявив Ніколас Джонсон, керівник програми по роботі з космічним сміттям в космічному центрі Джонсона в Х`юстоні.

Нову стратегію поводження із сміттям в NASA почали розробляти після аварії космічного човника Columbia. Тоді, через припинення рейсів шаттлів до МКС, простір навколо станції став заповнюватися відпрацьованими матеріалами.

Зараз польоти шаттлів поновилися, але американське агентство пропонує все ж таки іноді користуватися космічним простором для утилізації сміття, яке небезпечно повертати на Землю. Відповідний план дій може бути прийнятий, якщо його схвалять партнери NASA по МКС – космічні агентства Росії і Європи.

Планується, що викидати за борт будуть крупні об`єкти – наприклад, півтонові контейнери з санітарними відходами. Така тактика пропонується тому, що за великими предметами на орбіті легше прослідити.

Лента.ру