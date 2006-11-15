Aston Martin офіційно представила новий родстер (фото)

Компанія Aston Martin розповсюдила офіційні фотографії і першу інформацію про нову модель - спортивний родстер Aston Martin V8 Vantage Roadster. Світовий дебют цього автомобіля відбудеться в кінці листопада на виставці в Лос-Анджелесі, а його продажі розпочнуться в другому кварталі 2007 року.

Основна відмінність родстера від базового автомобіля - наявність м`якого даху, який підіймається і опускається за допомогою декількох електроприводів за 18 секунд. Сам дах виконаний з тришарового матеріалу, а для того, щоб скласти його, зупинятися не обов`язково - механізм працює на швидкостях до 50 кілометрів на годину.

Зовні новий родстер відрізняється від купе лише відсутністю жорсткого верху і, як наслідок, зміненою пластикою задніх крил і кришки багажника. Крім того, інженери Aston Martin трохи підсилили алюмінієву конструкцію кузова відкритого автомобіля, а механізм даху, що складається, постаралися зробити максимально легким. В результаті, вага машини майже не змінилася, тому з нуля до ста кілометрів на годину V8 Vantage Roadster прискорюється за п`ять секунд, як версія з кузовом "купе". Максимальна швидкість новинки сягає 280 кілометрів на годину.

Двигун у родстера - вже відомий V8 об`ємом 4,3 літри і потужністю 380 кінських сил. Комплектуватися V8 Vantage Roadster буде або механічною шестиступінчастою коробкою передач, або новою роботизованою КПП Sportshift.

Лєнта.ру