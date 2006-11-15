Секретні матеріали FIAT потрапили в Інтернет (фото)

В інтернет потрапили матеріали із закритого заходу FIAT, на якому інвестори оцінювали майбутнє концерну. У тому числі і програму оновлення модельного ряду AlfaRomeo, Lancia і самого FIAT до 2010 року, повідомляє Газета.ру.

Слайди з коротким описом майбутніх новинок призначалися інвесторам і фінансовим аналітикам, з якими керівництво концерну зустрілося 8–9 листопаду в Італії. Проте розторопні аноніми і всесвітня мережа зробили плани Fiat надбанням тих, від кого кінець кінцем залежатиме успіх компанії, – рядових автоаматорів.

У найближчі чотири роки тріо Fiat – AlfaRomeo – Lancia обзаведеться цілим виводком з 23 нових новинок. Ще 23 моделі чекають фейсліфтінг, модернізація і зміна покоління.

Роль головного постачальника краси і еталона італійського стилю на автомобільному ринку явно дісталася AlfaRomeo. Марка стане виробляти більш орієнтовані продукти, в яких «кількість автомобіля» замінюється «кількістю стилю». Таким стане, наприклад, AlfaRomeo Junior. Реінкарнація компактного купе з 60–70-х зовні буде ще більшим «шестідесятником», ніж предок, – з величезним «дзьобом» логотипу і каплевидними ковпаками фар на м`ясистих крилах. Вартість цього елегантного задоволення заздалегідь оцінюється в ?16 тис.

Через рік до «Юніора» приєднається модель зовсім іншого класу. AlfaRomeo 169 – бюджетний аналог Maserati Quattroporte, седан завдовжки 4,9 м з розкішним «тілом» спортивного автомобіля з тих же шестидесятих.

Правда, від класики крім минулих років 169-у відділятиме ще і відсутність заднього приводу – в кращому разі він буде повним. Лінійка двигунів теж буде достатньо скромною – 4 циліндри або V6. Зате попросять за автомобіль, як за «п`ятірку» BMW, – від ?40 тис. до ?55 тис. У тому ж 2009-у вийде новий автомобіль класу З, про який ніяких відомостей не приводиться.

Главний сюрприз прихильників марки чекає в 2010 році. Тоді у продажу з`явиться перший позашляховик AlfaRomeo, який в планах компанії фігурує як CXover. Автомобіль завдовжки близько 4,6 м, не дивлячись на наявність 5 дверей, нагадуватиме спорткупе, а коштувати буде від ?28 до 45 тис. До кінця першого десятиліття XXI століття «альфісті» доведеться реалізовувати свої позашдяхові амбіції за допомогою версії універсала 159-го сімейства – 159 Crosswagon, яка вийде вже наступного року.

У 2007 з`явиться і AlfaRomeo 8C Competezione, проте вона може зникнути з модельного ряду компанії вже через рік – всього заплановано випустити близько 500 екземплярів цього відтвореного сучасними засобами минулого марки. Також в 2007 з`явиться «заряджена» версія Grande Punto – Abarth, а також модернізований Croma.

У 2008 році очікується вантажопасажирський Minicargo Panorama – фургон, розроблений сумісно з концерном PSA. Тоді ж на ринку з`являться модернізовані Panda, Punto, Multipla і Idea.

Решта моделей буде модернізована, але тільки в 2009 році – тоді фейсліфтінг пройдуть седан і універсал 159-го сімейства, а також Brera і Spider.

У 2009-у і 2010-у Fiat «вистрілюватиме» по три новинки щорічно: у 2009-у вийдуть Doblo Panorama і позашляховик CXover (очевидно, що він по-різному називатиметься у Fiat і AlfaRomeo, але в планах концерну автомобіль поки фігурує під одним ім`ям), а також якась модель, позначена просто як B Compact.

Паралельно вийдуть кабріолет на базі «п`ятисотого», а також паркетник Sedici, що пройшов фейсліфтінг. Нарешті, в 2010-у мир чекає явище абсолютно нової «Панди», Bravo-универсала і аноніма B Compact з новим кузовом. Тоді ж зміниться покоління Fiat 500 і Croma, а Bravo і Linea небагато відновлять.

Найскупіше концерн інвестує в майбутнє Lancia. За чотири роки модельний ряд цієї компанії поповниться тільки двома новинками – хетчбеком Delta HPE, який вийде в 2008 році, і неназваною поки моделлю, яка в плані позначена як Speciality.

Газета.ру