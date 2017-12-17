Дика природа та екстрім: GoPro опублікувала відео з кращих кадрів 2017 року
10:59, 17 грудня 2017Наука та IT
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До відео увійшли кадри з дикою природою, тваринами, небезпечними трюками екстремалів.
У ролику є досить кстремальные кадри / кадр з відео
Компанія GoPro опублікувала відео з кращими кадрами, знятими на однойменну камеру в 2017 році. Відео опубліковане на офіційному каналі компанії на YouTube.
У відео зібрані кадри з дикою природою, тваринами, небезпечними трюками екстремалів.Також серед кращих роиков, знятих на GoPro виявилося відео з пропозицією руки і серця на висоті в кілька тисяч метрів і навіть запуск ракети.
Нагадаємо, раніше було названо найсмішнішу світлина дикої природи в 2017 році. Найсмішнішим знімком визнали фото сови, яка падає з гілки.
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