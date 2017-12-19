Учені назвали ознаку наближення смерті

13:41, 19 грудня 2017
Наука та IT
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Вчені виявили закономірність між синдромом неспокійних ніг та ймовірною швидкою смертю.

Учені розповіли про небезпеку синдрому неспокійних ніг / фото pixabay.com

Синдром неспокійних ніг (СНН), при якому виникають неприємні відчуття в нижніх кінцівках у спокійному стані, пов'язаний з підвищеним ризиком смерті у жінок.

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Протягом 2002-2012 років група дослідників кожні два роки моніторила стан здоров'я 57 тис. 417 жінок, середній вік яких становив 67 років. За десять років спостережень померли 6 тис. 448 жінок, повідомляє MedicalXpress, посилаючись на журнал Neurology.

Учені виявили, що у жінок, в яких був діагностований синдром неспокійних ніг, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був на 43% вищим, ніж у тих, у кого не було СНН.

Синдром неспокійних ніг - стан, що характеризується неприємними відчуттями у нижніх кінцівках, що з'являються в спокої (частіше у вечірній і нічний час) та змушують хворого здійснювати полегшувальні їх рухи і часто призводять до порушення сну.

Як повідомляв УНІАН, канадські вчені приступили до наймасштабніших на сьогодні досліджень впливу нестачі сну на мозок людини.

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Теги: #ознака швидкої смерті#синдром неспокійних ніг