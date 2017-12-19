Життя на Землі могло існувати 4 мільярди років тому - палеонтологи

Життя на Землі могло зародитися 4 млрд років тому. До такого висновку прийшли австралійські палеонтологи, проаналізувавши останки стародавніх мікробів. Результати дослідження були опубліковані в журналі PNAS.

Вчені проаналізували рештки мікроорганізмів, знайдених в горах Австралії в 1992 році. У ранніх роботах їх вік оцінювався в 3,5 млрд років, однак, виходячи з результатів останнього дослідження, він може доходити до 4 млрд років.

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Для уточнення віку відкладень вчені використовували мас-спектрометрію вторинних іонів. Цей метод дозволяє визначити співвідношення між різними формами вуглецю, тим самим уточнивши результати радіовуглецевого датування, а також визначити, чи є досліджуваний зразок органічним. Всього в рамках аналізу вчені досліджували 11 скам'янілостей, в яких були представлені п'ять видів мікробів. Як встановили дослідники, мікроорганізми володіли складною будовою і були здатні до примітивного фотосинтезу.

Раніше японські вчені висунули гіпотезу про те, що життя могло зародитися майже відразу після формування Землі, коли на планеті ще не було атмосфери.