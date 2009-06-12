Росія і Україна підписали угоду про охорону космічних технологій

Росія і Україна уклали міжурядову угоду про заходи щодо охорони технологій у зв`язку із співпрацею в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, а також при створенні і експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Як повідомила прес-служба Національного космічного агентства України (НКАУ), підписання угоди створює правові умови для здійснення заходів щодо охорони технологій при реалізації спільних проектів підприємствами космічної галуз України і Росії, зокрема за участю третіх країн.

Зокрема, з підписанням цієї угоди російським підприємствам створюються правові умови для отримання дозволів на участь у роботах з реалізації українсько-бразильського проекту "Циклон-4" і відповідної передачі створеної науково-технічної продукції українським підприємствам. При цьому українські підприємства здійснюватимуть охорону російських технологій і виробів на основі відповідного спільно розробленого плану.

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