Загроза нацбезпеці: в держустановах США планують заборонити смартфони китайських брендів

У США чиновникам планують заборонити використання смартфонів китайських брендів Huawei та ZTE. Відповідний законопроект було представлено на минулому тижні.

Як повідомляє The Verge, автор законопроекту вважає, що ці компанії можуть загрожувати національній безпеці через їх зв’язки з китайським урядом.

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Законопроект передбачає заборону покупки та використання урядовими установами «телекомунікаційного обладнання та/або послуг» компаній Huawei та ZTE. У заяві на своєму сайті, автор законопроекту зазначає, що технологія, яка походить з Китаю, становить загрозу для національної безпеки, а також, що використання цього обладнання «буде залучати китайське спостереження у всі аспекти нашого життя». Він також пише, що Huawei ділиться інформацією з державними лідерами КНР, і бізнес компанії у США зростає, а це представляє собою додатковий ризик для безпеки.

Видання зазначає, що конгресмени вже не вперше звинувачують китайські компанії, і що цей законопроект може бути формою політичного сигналу для Китаю.