У Японії створили роботів, які можуть займатися спортом (відео)

12:56, 23 січня 2018
Наука та IT
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Новий скелет японці надрукували на 3-D принтері, а побудова повторює людські кістки.

Японські вчені створили роботів, які можуть виконувати фізичні вправи.

Як йдеться в сюжеті ТСН, новий скелет японці надрукували на 3-D принтері, а побудова повторює людські кістки.

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Конструкція імітує людський хребет, а утримувати рівновагу допомагає сенсорна нервова система. Роботи оснащені штучним інтелектом і при виконанні вправ, навіть вміють пітніти.

Раніше повідомлялося, що вчені навчили штучний інтелект "читати думки".

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Теги: #роботи займаються спортом