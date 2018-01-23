У Японії створили роботів, які можуть займатися спортом (відео)

Новий скелет японці надрукували на 3-D принтері, а побудова повторює людські кістки.

Японські вчені створили роботів, які можуть виконувати фізичні вправи. Як йдеться в сюжеті ТСН, новий скелет японці надрукували на 3-D принтері, а побудова повторює людські кістки. Читайте такожУ США вчені виростили рослини-лампочки (відео) Конструкція імітує людський хребет, а утримувати рівновагу допомагає сенсорна нервова система. Роботи оснащені штучним інтелектом і при виконанні вправ, навіть вміють пітніти. Раніше повідомлялося, що вчені навчили штучний інтелект "читати думки".

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