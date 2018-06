Вчені припускають існування життя на планетах системи Trappist-1

Дослідники прийшли до висновку, що на двох екзопланетах, розташованих поруч із зіркою TRAPPIST-1, все ж можливе існування життя.

Як пише Naked Science, про можливість існування життя на планетах поруч із TRAPPIST-1 учені сперечаються дуже активно. Пролити світло на деякі таємниці дозволило нове дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of the Sciences.

Читайте такожНа "схожих на Землю" планетах системи Trappist-1 може бути вода - спостереження Hubble

Дослідники змоделювали зоряний вітер - витікання речовини зірки в міжзоряний простір. Були також проаналізовані процеси, які можуть мати місце в атмосферах трьох потенційно придатних для життя планет.

Вчені прийшли до висновку, що планети TRAPPIST-1 g і TRAPPIST-1 h можуть протягом понад мільярда років зберігати атмосфери, придатні для підтримання життя.

Самі фахівці, втім, радять з обережністю інтерпретувати отримані висновки, так як доказів того, що планети дійсно придатні для життя, на сьогодні немає.

TRAPPIST-1 є одиночною зіркою в сузір'ї Водолія, що розташована на відстані 39,5 св. років від нас. За астрономічними мірками, це дуже небагато, і це одна з причин, через яку світило привернуло особливу увагу. Утім, не єдина, пише Naked Science. Справа в тому, що позаминулого року вчені знайшли поряд із TRAPPIST-1 три екзопланети. А в 2017-му астрономи виявили ще чотири. При цьому три планети системи знаходяться в зоні придатності для життя, що дало надію на виявлення там життя.

Уявлення про життя базується на земних спостереженнях, а наше Сонце, як відомо, є жовтим карликом. За своїми характеристиками воно дуже далеке від TRAPPIST-1, яку класифікують як червоний карлик. Це маленька і відносно холодна зірка. Такі об'єкти мають дуже невелику масу (за зоряним мірками) і випускають мало світла. Також наголошується, що TRAPPIST-1 відрізняє висока, у порівнянні з нашим світилом, активність, яка може перешкоджати зародження і підтримки життя.

Раніше повідомлялося, що астрономи з Обсерваторії Конкоя прийшли до висновку, що система TRAPPIST-1 може виявитися непридатною для життя. Вони пояснюють це тим, що на зірці, навколо якої обертається сім екзопланет, відбуваються потужні викиди плазми.