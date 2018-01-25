В роботі Facebook та Instagram стався збій

Користувачі Facebook і Instagram повідомляють про збої в роботі сервісів.

Про це йдеться на порталі Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів.

Найбільше число скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів та публікацією зображень. Користувачі Instagram, в свою чергу, відзначають проблеми з новинною стрічкою, авторизацією і загальною роботою сайту. Про збої рапортують користувачі з США, Європи та Азії.

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Крім цього, Down Detector відзначає падіння працездатності сервісів Netflix, Google Classroom і Tinder.

Instagram був придбаний компанією Facebook у квітні 2012 року.

12 січня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що новинна стрічка соцмережі змінить пріоритети. За його твердженням, значущість інформаційних та рекламних публікацій знизиться, а важливість постів від сім'ї і друзів збільшиться. «Новинна стрічка відійшла від того, для чого спочатку була створена — допомагати контактувати один з одним», — зазначив Цукерберг.