Uber і NASA домовилися про створення мережі літаючих таксі

Компанія Uber і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) досягли домовленості про створення мережі літаючих таксі по всьому світу, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожAirbus випробував систему двигунів літаючого таксіЯк повідомив директор відділу виробництва Uber Джефф Холден, договір передбачає розробку програмного забезпечення для регулювання маршрутів літаючих таксі. "Ми запрошуємо до співпраці [авіаційних] регуляторів і починаємо переговори на дуже ранній стадії, щоб всі учасники змогли вникнути в наші плани", - сказав Холден.

Uber планує використовувати як керовані, так і безпілотні літальні апарати в якості таксі, які можна буде викликати з допомогою смартфона, зааналогією з сервісом замовлення таксі, який існує зараз.

Льотні випробування нової служби таксі планується почати в Лос-Анджелесі в 2020 році, а запуск проекту запланований на 2023 рік.

Для нового сервісу Uber не планує створювати власні літаки або вертольоти, а має намір використовувати літальні апарати провідних світових виробників, включаючи Aurora Flight Sciences, Embraer, Mooney, Bell Helicopter і Pipistrel Aircraft.

Також Uber веде переговори з девелоперською компанією Sandstone Properties, щоб отримати дозвіл на облаштування парковок для таксі на дахах хмарочосів в Лос-Анджелесі.

Представники NASA поки не давали коментарів з приводу цієї домовленості. Раніше відомство вже брало участь у подібних проектах.

Експерти вважають, що авторам проекту літаючих таксі доведеться зіткнутися з цілою низкою серйозних проблем. "Технічно це можливо, але це не означає, що це нереально з точки зору відкриття повітряного простору. Є питання, як такий транспорт буде відслідковуватися, страхуватися і реєструватися", - зазначає професор Університету Бірмінгема Девід Данн.

"Uber позиціонує себе як бренд, спрямований в майбутнє. Це може бути більшою мірою маркетинговим ходом, ніж реальним продуктом", - зазначає Данн.

На сьогоднішній день у Uber накопичилося чимало проблем з регуляторами в різних країнах світу. В кінці вересня компанії відмовили в продовженні ліцензії на виконання приватних перевезень в Лондоні. Серед недоліків сервісу британські регулятори виділили, зокрема, ставлення Uber до повідомлень про серйозні злочини, отримання медичних довідок і обов'язкову процедуру перевірки водіїв.