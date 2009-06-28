У Швейцарії продемонстрували літак на сонячних батареях

Швейцарський повітроплавець Бертран Піккар продемонстрував у містечку Дубендорф (Швейцарія) прототип літака, який здатен літати на двигуні, що працює від сонячної енергії. На цьому апараті Піккар збирається облетіти навколо світу, щоб показати потенційні можливості альтернативних джерел енергії. Прототип, названий HB-SIA, має розмах крил великого пасажирського літака, але важить - як середній сімейний автомобіль.

Радіо Свобода