У Єгипті виявили унікальну гробницю віком понад 4,4 тисячі років (фоторепортаж)

Науковці припускають, що вона належала жриці Хетпет, яка була близька до правління п'ятої династії фараонів

Археологи виявили на плато Гіза в Єгипті унікальну гробницю віком 4,4 тисячі років.

Як пише 112.uaпро це повідомляє Associated Press з посиланням на єгипетське міністерство з питань старожитностей.

Згідно з повідомленням, гробниця, знайдена біля Каїра, розташовувалася поряд із некрополем, відомим як місце поховання Стародавнього царства.

Науковці припускають, що вона належала жриці Хетпет, яка була близька до правління п'ятої династії фараонів.

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Зокрема, на гробниці, зробленій з глиняних цеглин, зображені сцени полювання та риболовлі.

Крім того, на фресках є дві мавпи. Перша збирає фрукти, а друга танцює.

Археологи не виключають, що в цій місцевості можуть бути і інші гробниці.