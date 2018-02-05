Користувачі Apple знов незадоволені: у iPhone X виявили новий недолік

Проблема полягає у тому, що деякі користувачі не можуть відповісти на вхідні дзвінки.

Користувачі флагманської моделі iPhone X почали скаржитися на те, що телефон не дає їм відповісти на вхідний дзвінок.

Проблема полягає у тому, що екран iPhone X іноді "прокидається" лише через 6-10 секунд після початку дзвінка - таким чином, користувач не може отримати доступ до віртуальних кнопок «Приймання та відхилення дзвінка», повідомляє PhoneArena. У це час людина, що дзвонить може подумати, що абонент її ігнорує і відхилити дзвінок.

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Вже близько 800 користувачів iPhone X повідомили про цю проблему (або її варіанти) на офіційному форумі підтримки Apple. Помилка вхідного виклику була вперше виявлена ​​в грудні, а оновлення програмного забезпечення проблему не вирішує.

За даними The Financial Times, Apple розслідує цю несподівану помилку, але наразі у компанії не можуть сказати, чим вона викликана і коли буде вирішена.

Нагадаємо, нещодавно Apple потрапила у скандал, пов'язаний з навмисним уповільненням процесорів у старих моделях iPhone. Користувачі подали кілька позовів до суду на компанію. В свою чергу Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів та бірж почали розслідування цієї проблеми. Слідчі почали побоювалися, що компанія ввела в оману не тільки користувачів, а й інвесторів щодо продуктивності старих телефонів.