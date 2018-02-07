В Apple заявили, що оновлені "нутрощі" iPhone 8 і X дозволять не сповільнювати смартофони

При цьому в Apple не говорять про стовідсоткову гарантію того, що "уповільнююче" програмне забеспечення не буде випущено для новинок.

Смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X не доведеться штучно уповільнювати частоту прцессора по мірі "старіння" батареї, оскільки їх оновлені складові дозволять уникнути раптових відключень і перезавантажень.

Про це представники Apple розповіли у відповідь на запит сенатора Джона Тьюна, який відправив в компанію лист з питанням, чи не збираються вони випускати для нових смартфонів сповільнююче процесор програмне забеспечення, як у попередніх моделях, повідомляє The Verge.

Читайте такожКористувачі Apple знов незадоволені: у iPhone X виявили новий недолік

"Моделі iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X включають в себе оновленнt обладнання, яке дозволяє використовувати більш досконалу систему управління продуктивністю, що дозволить більш точно iOS прогнозувати і уникати несподіваного відключення", - відповіли в компанії.

При цьому в Apple не говорять про стовідсоткову гарантію того, що "уповільнююче" програмне забеспечення не буде випущено для новинок. Але така заява дає зрозуміти, що якщо сартфоны 2017 року і будуть сповільнювати, то не так помітно, як з попередніми моделями.

Нагадаємо, компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи і зручності користувачів. Користувачі не оцінили "турботи" компанії, навіть навпаки - були обурені тим, що подібні маніпуляції Apple провернула, не попередивши про це користувачів.