На Місяці вперше виявлено уран

Сліди присутності найважчого природного елементу - природного урану - вперше в історії виявлені на Місяці в результаті аналізу даних з японського місячного зонду "Кагуя", зазначається в повідомленні американського Інституту планетології.

Група американських і японських учених, чия робота була представлена в Техасі на 40-ій конференції з досліджень Місяця і планет, аналізували дані, одержані за допомогою гамма-спектрометра "Кагуї".

Колишні спроби скласти карту Місяця в гамма-діапазоні під час місій "Аполлонів" і зонду "Лунар Проспектор" дали змогу виявити лише невелику частину від загальної кількості хімічних елементів на місячній поверхні.

Новітній гамма-спектрометр на борту "Кагуї", крім урану, виявив на Місяці ознаки присутності торію, калію, кисню, магнію, кремнію, кальцію, титану і заліза.

"Вся ця робота... поліпшить наші знання про склад Місяця, його походження і еволюцію", - зазначив один з авторів роботи Роберт Ріді (Robert Reedy) з Інституту планетології. Він додав, що це допоможе вченим шукати мінеральні ресурси для майбутніх місячних місій.

Космічний апарат "Кагуя", названий на честь принцеси із стародавньої легенди, яка зійшла на Землю з неба з місячної столиці, вийшов на навколомісячну орбіту в жовтні 2007 року.

Зонд за допомогою двох малих зондів, що відокремилися від нього, вивчав гравітаційні аномалії на Місяці, склав його точну топографічну карту, досліджував сліди вулканічної активності. Апарат фотографував приполярні кратери, куди ніколи не заглядає сонце, і де може зберегтися крига.

Місія зонду завершилася 11 червня, коли апарат врізався в поверхню Місяця, це заплановане зіткнення відбулося неподалк південного полюсу супутника. За спалахом і хмарами куряви від зіткнення спостерігали кілька обсерваторій і безліч астрономів-аматорів. Надалі вчені зможуть досліджувати, як "заживатиме" слід від удару.

РІА "Новости"