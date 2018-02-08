В Ізраїлі створили додаток для смартфонів, який дозволяє робити "3D-знімки" предметів (відео)

Отримані зображення можна використовувати у відео чи іграх, або надрукувати на 3D-принтері.

Ізраїльські науковці створили додаток для смартфонів, який дає змогу сканувати будь-які предмети та робити їх тривимірні копії.

Читайте такожКолишній учасник АТО став успішним підприємцем завдяки виготовленню ексклюзивних 3D моделей технікиПро це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що для сканування об`єкти cлід розміщувати на спеціальній розміченій підставці. При скануванні програма робить 3D-копію обраної речі та зберігає результат у смартфоні.

Розробники кажуть, зображення можна використовувати у відео чи іграх; редагувати, змінювати колір або розмір речі, а потім – надрукувати результат на звичайному 3D-принтері.

Раніше повідомлялось, що українець, який друкує будинки на 3D-принтері, став світовою знаменитістю.

Енергоефективність хати підкуповує, бо вона друкується, як одна деталь - без усіляких швів та щілин. Будинок незалежний од зовнішніх джерел тепла, електроенергії та води. Для обігріву взимку цілком достатньо сонячної енергії. Так само, як і для охолодження влітку. Друк такої однокімнатної хати коштує 65 тисяч доларів.