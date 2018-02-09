Шотландська баронеса запускає "криптовалюту для жінок"

Підприємець розраховує залучити через ICO нової кріптовалюти близько 75 мільйонів доларів.

Шотландська баронеса, підприємець та парламентар Мішель Мон (Michelle Mone) заявила про створення нової криптовалюти, що покликана «підштовхнути жінок інвестувати в індустрію технологій».

Читайте такожБіткойн подешевшав: курс популярної криптовалюти впав до $8 тисячЯк повідомляє The Telegraph, нова криптовалюта під назвою Equi заснована на базі блокчейну Ethereum. Вартість одного сертифіката Equi складає близько 50 центів.

Відзначається, що Мон розраховує залучити через ICO («первинна пропозиція токенів») нової кріптовалюти близько 75 млн доларів.

Раніше журнал Forbes вперше склав рейтинг розбагатілих на криптовалюті мільярдерів. Всього до нього увійшли 19 осіб.