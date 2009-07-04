Росія хоче створити центр нанотехнологій країн СНД

У грудні в місті Дубна (Росія) планується створення Міжнародного інноваційного центру нанотехнологій країн СНД.

Про це УНІАН повідомив заступник директора з інноваційного розвитку об`єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) Олександр РУЗАЄВ.

«За ініціативою нашого інституту зараз ми реалізуємо створення міжнародного інноваційного центру високих технологій країн Співдружності. Ця робота знаходиться на організаційній стадії. Ми плануємо в Дубні в грудні зібрати засновницький форум і підписати необхідні документи», - сказав О.РУЗАЄВ.

Він зазначив, що засновницькі документи підписуватимуть не представники урядів, а представники зацікавлених організацій країн СНД.

О.РУЗАЄВ повідомив, що в Україні є багато зацікавлених компаній, які можуть стати засновниками від України.

«В Україні у нас багато партнерів, перш за все в Національній академії наук … Є багато прикладів, коли фундаментальна наука і бізнес розвиваються в тандемі», - сказав він, додавши, що компанії зможуть приєднається до роботи Центру і після його створення.

О.РУЗАЄВ підкреслив, що Центр має стати гнучким інструментом інтеграції дослідницького, освітнього, інноваційного простору Співдружності, реалізації венчурних проектів, таким, що використовує переваги вільної економічної зони «Дубна».

За його словами, є всі передумови для успішної роботи такого Центру. Зокрема, він зазначив, що це сприяє багаторічній співпраці в рамках ОІЯД вчених з країн СНД.

Він додав, що інститут володіє унікальним устаткуванням не тільки для країн СНД, але й для всього світу, необхідним для фундаментальних досліджень у галузі ядерної фізики.

За словами О.РУЗАЄВА, партнером в реалізації цього проекту виступає РНЦ «Курчатовський інститут».

Структура Міжнародного інноваційного центру нанотехнологій СНД включатиме центр колективного користування устаткуванням, науково-освітній центр і центр трансферу технологій.

До ОІЯД входить 18 країн, зокрема 9 країн СНД. Центр створюється за участю Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.