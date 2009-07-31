Що відбувається з кабельним телебаченням?

Виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО закликає громадян брати активну участь у постійно діючих «гарячих» телефонних лініях у територіальних відділеннях Комітету з метою оперативного припинення неправомірних дій з боку регіональних операторів кабельного телебачення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Згідно з повідомленням, на даний час органи Комітету розслідують діяльність операторів кабельного телебачення у регіонах і проводять всебічний аналіз ситуації для ухвалення відповідних рішень.

Тому, як наголошується у повідомленні, громадяни можуть інформувати відділення Комітету за місцем проживання про виявлені факти необгрунтованого завищення провайдерами тарифів на послуги кабельного телебачення, порушення умов договорів тощо. Органи Комітету також чекають офіційних письмових звернень громадян щодо дій операторів кабельного телебачення, в яких необхідно чітко і послідовно описати суть проблеми, додавши копії наявних квитанцій, листів й інших матеріалів.

«Щоб органи Комітету оперативно ухвалювали відповідні рішення, нам украй необхідно відчувати дієвий зв`язок із громадянами», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Окрім регіональних відділень, «гаряча» телефонна лінія також працюватиме і в центральному апараті АМКУ за номером 8-044-594-64-10 з 14.00 до 18.00.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, АМКУ «вважає неприпустимою практику примусового переведення споживачів з аналогового формату мовлення на цифровий».

«Ми не змиримося з безпідставним підвищенням тарифів на послуги кабельного телебачення, і вимагатимемо від операторів приведення тарифів до економічно обгрунтованої величини», - заявив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2009 року Комітет оштрафував операторів кабельного телебачення в Києві – ТОВ «Воля-Кабель», ВАТ «ІВК» і ВАТ «Київські телекомунікаційні мережі» в цілому на 3 млн. грн. за зловживання монопольним становищем, зобов`язавши знизити тарифи до економічно обгрунтованого рівня.