“Енергоатом» готовий консультувати ядерні проекти в Єгипті

Фахівці НАЕК «Енергоатом» готові надати консультативну і методичну підтримку Єгипту у реалізації ядерних проектів.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Енергоатома", про це у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Ясером АТЕФОМ заявив президент НАЕК Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«Ми не можемо передати Єгипту всі ядерні технології, оскільки Україна не володіє ними. Однак наші атомники можуть надати консультаційну і методичну підтримку і допомогу у підготовці кадрів для атомної енергетики і промисловості, будівництва і експлуатації АЕС», - цитує прес-служба слова президента компанії.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ наголосив, що Україна має високо розвинуту науково-технічну базу, підприємства енергетичного машинобудування, а також найсучаснішу в світі систему підготовки персоналу для АЕС.

Під час зустрічі Я.АТЕФ зазначив, що у зв`язку зі зменшенням запасів органічного палива Єгипет планує до 2015 року збільшити частку інших джерел енергії, в т.ч. і атомної, до 20% у загальному енергобалансі країни.