Хакери продовжують атакувати Facebook і Livejournal

Хакерські атаки на сайти Facebook і Livejournal тривають. Про це Франс-прес повідомив співзасновник одного з сайтів. За його словами, адміністрація все ж таки змогла забезпечити функціонування цих інтернет-ресурсів. І атаки не становлять серйозної загрози.

Тим часом, блогер Георгій з Сухумі, головний герой цієї інтернет-історії, сказав в інтерв`ю Эху Москвы– він не вважає, що за хакерською атакою його блогів стоїть Росія. "Росія - велика країна, і в ній живуть дуже хороші люди, і є звичайно й деякі негативні елементи, які влаштовують цю атаку", - заявив Георгій і відзначив, що "ця атака пішла не на користь Росії, вона зіпсувала її імідж". Він також розповів, що в даний момент його живий журнал заблокований.

Нагадаємо, блогер Георгій з Сухумі минулого тижня виявив, що не може увійти в свої аккаунти на LiveJournal, Facebook і Twitter, а з його адреси електронної пошти розіслані сотні тисяч спамерських запрошень у його блог. Атаки паралізували весь Twitter: його 10 мільйонів користувачів не могли увійти на сайт декілька годин, постраждав також і Google.