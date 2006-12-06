Peugeot представив новий купе-кабріолет (фото)

Компанія Peugeot розповсюдила перші фотографії свого нового купе-кабріолета, побудованого на базі Peugeot 207. Нагадаємо, що прототип цієї новинки був показаний на Паризькому автосалоні в жовтні поточного року, а серійний автомобіль буде представлений весною 2007 року в рамках автошоу в Женеві.

Новий Peugeot 207 CC став на 20 сантиметрів довшим за свого попередника, але зберіг посадкову формулу 2+2. При цьому новинка має аналогічний жорсткий дах, що складається, і за допомогою електроприводу прибирається у спеціальний відсік у багажнику за 25 секунд. Розмір багажника при піднятому даху складає 449 літрів, а при складеному - 187 літрів.

Комплектуватися новий купе-кабріолет Peugeot буде трьома 1,6-літровими двигунами на вибір: двома бензиновими, атмосферним і з турбонаддувом, потужністю 120 і 150 кінських сил відповідно, а також 110-сильним турбодизелем. Ціни на новинку поки не оголошено.

Лента.ру