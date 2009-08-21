На спеціальності "фізика" та "математика" забракло абітурієнтів

За підсумками вступної кампанії 2009 року в Донецькому національному університеті після зарахування усіх пільговиків залишаються вакантними тільки шість бюджетних місць.

Про це УНІАН повідомили у ректораті Донецького національного університету.

Так, усього на 1 тис. 170 бюджетних місць було подано 11 тис. 364 заяви, з них 1 тис. 164 – від абітурієнтів пільгових категорій (при цьому 750 – діти шахтарів). Таким чином, на всіх решту абітурієнтів залишається лише шість вакантних бюджетних місць.

В університеті відзначили, що у такій ситуації абітурієнти, які набрали навіть максимальну кількість балів – 400 або 600 (якщо зарахування проводиться за трьома предметами) залишаються поза конкурсом. Також серед нинішніх абітурієнтів ДонНУ налічується 1 тис. 831 особа, які мають золоті медалі, або дипломи з відзнакою.

Проаналізувавши ситуацію, що склалася, яка, на думку приймальної комісії вишу, суперечить не тільки державним інтересам, але й здоровому глузду, комісія звернулася до міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА з пропозицією знайти вихід з такого становища, однак відповіді одержано не було.

Тому приймальна комісія, щоб хоч якось виправити ситуацію, ухвалила рішення залишити за пільговиками лише 50% бюджетних місць, а 50% – за абітурієнтами, які вступають на загальних умовах.

У ДонНУ повідомили, що таким чином вони наслідували приклад приймальної комісії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Крім того, у приймальній комісії сказали, що цього року у ДонНУ найвищий конкурс – близько 30 заяв на одне місце – був на спеціальності «журналістика», «право», «політологія» й «економіка», а найменший – на спеціальності «фізика» і «математика», особливо на контрактній основі та на заочні відділення. Тому на факультетах точних наук з 10 по 23 серпня 2009 року був оголошений додатковий набір на ці спеціальності.