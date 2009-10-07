Україна і Росія домовилися про співпрацю у сфері нанотехнологій

05:11, 07 жовтня 2009
Наука та IT
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Підписано програму

Міністерство освіти і науки України та Федеральне агентство з науки та інновацій Російської Федерації підписали програму співробітництва, якою передбачено закупівлю сучасного обладнання та проведення спільних українсько-російських дослідів у сфері нанотехнологій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається у повідомленні, "завдяки підписанню угоди про співпрацю, в нашій державі та Росії дослідники будуть забезпечені сучасним обладнанням, необхідним для синтезу і діагностики нанопродуктів", крім того, вчені обох країн спільно проводитимуть фундаментальні та прикладні дослідження.

За словами голови української частини українсько-російської Підкомісії з науково-технічного співробітництва, заступника міністра освіти і науки доктора фізико-математичних наук Максима СТРІХИ, "прогрес у сфері нанотехнологій — пріоритетне завдання наших вчених. Світовий ринок нанотехнологій вже в цьому році сягає 700 мільярдів доларів, а в 2015 році цей показник зросте до 1-2 трильйонів". "Тож об`єднання зусиль українських та російських вчених — намагання швидко й ефективно провести фундаментальні дослідження з подальшою їх комерціалізацією. Це також шанс підготувати для наших країн висококваліфікованих молодих вчених та інженерів, які зможуть працювати на сучасному обладнанні", - зазначив він.

Як зауважили в МОН, програма розрахована на 4 роки, й після закінчення строку дії буде автоматично продовжуватися на кожні наступні чотири роки за умови, якщо жодна зі сторін не повідомить про намір припинити співпрацю.

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