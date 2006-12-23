Зволікати з поверненням астронавтів з МКС більше було неможливо

Сьогодні шатл "Дискавері" здійснив посадку на злітно-посадочній смузі Космічного центру імені Кеннеді, розташованого на мисі Канаверал у Флориді. Як повідомляється на сайті NASA, повернення космічного човника на Землю пройшло успішно.

До останнього моменту залишалося непевним, чи дозволять погодні умови провести посадку на мисі Канаверал. Оскільки на шатлі закінчувалися запаси електроенергії, екіпаж мусив повернутися на Землю не пізніше суботи.

Як альтернативні варіанти пропонувалася посадка в Каліфорнії або Нью-Мехіко, але тоді NASA довелося б перевозити космічний човник до Каліфорнії на спеціальному "Боїнгу-747", що коштувалос б 1,7 мільйона доларів.

Місія "Дискавері" тривала на день довше запланованого, майже 13 днів, завдяки чому екіпажеві шатлу вдалося з другого разу виконати одне із завдань, що стояли перед ним, - демонтаж непотрібної сонячної батареї на фермі P6 МКС. Крім цього, космонавти займалися подальшою розбудовою МКС.

Човник також доставив на орбіту нового члена екіпажа, Суніту Вільямс (Sunita Williams), яка пробуде на МКС ще півроку, і більше двох тонн устаткування і матеріалів. Аналогічна кількість відходів і непотрібних приладів була повернута на Землю. Цей політ "Дискавері" став 117-м польотом за всю історію шаттлів, 33-м для самого човника і 20-м польотом США до МКС в рамках її будівництва.

Лента.ру