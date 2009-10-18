У Китаї розпочато гігантський проект повороту річок на північ

У Китаї розпочалося переселення 330 тис. чоловік з районів, де вестимуться роботи з реалізації грандіозного проекту перекидання річок з півдня на засушливу північ країни, повідомляє Сіньхуа.

На цьому етапі програма переселення зачіпає жителів деяких районів центральних провінцій Хунань і Хубей. Влада обіцяють людям хороші умови на нових місцях і грошові компенсації за переїзд.

Проект "Поворот річок" вартістю 60 млрд. доларів був затверджений у 2002 році. Він передбачає спорудження мережі каналів - Східного, Центрального і Західного, якими в північному напрямку перекидатиметься частина стоку найбільшої річки Євразії - Янцзи, а також річок Хуайхе, Хуанхе і Хайхе.

Усі роботи розраховані на 50-60 років. Після прокладання каналів завдовжки 1,3 тис. км посушлива північ країни щороку одержуватиме майже 50 млн. кубометрів води. Роботи з будівництва Східного каналу розпочалися ще в 2002 році, а спорудження Центрального стартувало в 2003 році.

Нинішнє переселення людей здійснюється в рамках робіт з прокладання центральної траси проекту. Раніше повідомлялося, що будівництво передбачається завершити до 2014 року.

Програма переміщення населення в процесі реалізації цього проекту стане однією з найбільших в історії Китаю. Востаннє така велика кількість людей переселялася під час будівництва гідровузла "Санься" ("Три ущелини"). Тоді рідні місця були змушені залишити понад 1 млн. чоловік, повідомляє ІТАР-ТАСС.