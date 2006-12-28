Індія залишається раєм для хакерів і спамерів

Департамент інформаційних технологій Індії оприлюднив результати дослідження, згідно з якими ця країна лідирує за кількістю хакерів.

Тільки за першу половину 2006 року зламано 39 сайтів "Gov.in", 81 сайт "Co.in" і 158 сайтів того ж домена ("net.in", "nic.in", "ernet.in" та інші). В цілому "комп`ютерні пірати" зламали 1752 сайти, 15,9% яких розташовані в домені ".in", 67,5 % - в домені ".com". Для порівняння, в 2005 році було зламано 373 сайти.

Крім того, за словами керівника лабораторії Symantec в Пуні (штат Махараштра) Прабхата Сінгха, в 2006 році Індія посіла 18 місце в рейтингу країн, громадяни яких займаються спамерськими розсилками.

Загалом індійські спамери продукують близько 1% спаму, який розсилають по всьому світу. Водночас, за даними лабораторії, спамом є 76% всіх листів, які відправлені з Індії.

Найчастіше хакери в Індії за допомогою великої кількості звернень до сервера викликають помилку переповнення буфера, завдяки якій зловмисник може виконати будь-яку програму на боці сервера.

Найчастішим комп`ютерним вірусом став так званий Jeefo.

"Чемпіоном" атак на індійські та решту поштових скриньок традиційно є США (68% атак в Індії і 51% - в усьому світу). Найчастіше зазнають атак комп`ютери в Мумбаї (38%), Делі (25%) і Бангалорі (15%), що пов`язане як з кількістю користувачів в цих містах, так і рівнем антиспамерських програм, кажуть експерти.

РІА "Новости"