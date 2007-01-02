Ford показав 8-циліндровий седан на спирті (фото)

Компанія Ford поширила перші фотографії концептуального седана Ford Interceptor, який буде офіційно представлений за кілька днів на автошоу в Детройті. Ця новинка, як і очікувалося, побудована на модернізованій задньопривідній платформі спортивного купе Ford Mustang, а її дизайн виконаний в стилістиці великих 8-циліндрових седанів, популярних в Америці 60-х років.

Під капотом Interceptor розташований п`ятилітровий двигун V8 Cammer, який був запозичений у спортивного підрозділу концерну Ford, - аналогічний мотор встановлювався на Mustang FR500C, які брали участь в 2005 р. в гонках Grand-Am Cup Championship. Його потужність - 400 кінських сил, а як паливо він може використовувати етанол Е-85 (спирт). У парі з цим мотором на концептуальний седан встановлена шестиступінчата механічна коробка передач.

Сам автомобіль відрізняється брутальним дизайном кузова, з високою віконною лінією, малою поверхнею скління і довгим, практично горизонтальним капотом. Передня частина Interceptor виконана в стилі інших, більш ранніх концепт-карів Ford і одержала оригінальну гратчатку радіатора, розділену на три частини хромованими секціями.

Ще одна особливість концептуального седана - нова система чотирьохточкових ременів безпеки, які потім можуть з`явитися на серійних моделях Ford замість сучасних триточкових. За словами розробників, їх нова технологія краще захищає пасажирів у разі аварії, але при цьому ніяк не ускладнює сам процес застібання ременів. Причому чотирьохточковими ременями безпеки устатковані не тільки передні, а й задні сидіння Ford Interceptor.

Як повідомлялося раніше, серійне виробництво аналогічної моделі, принаймні під ім`ям Mustang, компанія Ford наразі не планує.

Автолента.ру