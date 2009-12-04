Бойовий лазер знешкоджує вибухові пристрої

Американський концерн Boeing спільно з армією США провів успішні випробування лазерної гармати Laser Avenger, яка мала знищити 50 саморобних вибухових пристроїв. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Випробування проводилися 22-24 вересня 2009 року, проте Boeing повідомив про них тільки 1 грудня.

На випробуваннях бойовий лазер мав знищити вибухові пристрої, розташовані на різних відстанях. Кут атаки лазера у всіх випадках був різний. Перевага такого використання Laser Avenger полягає в тому, що солдатам не треба виходити з машини або чекати бригаду саперів, щоб продовжувати виконання завдання.

Це було вже четверте успішне випробування лазерної гармати. Під час тестів 2008-го і 2009 року Laser Avenger зміг вразити невеликі безпілотні літальні апарати, а в 2007-му - п`ять саморобних вибухових пристроїв. Laser Avenger - суміщена зброя, яка об`єднує в собі бойовий лазер і зенітно-ракетний комплекс Avenger.

Крім Laser Avenger, Boeing також веде розробку системи MATRIX - ще одного варіанту бойового лазера. MATRIX, розроблена спільно Boeing і фахівцями ВМС США, є мобільною платформою, обладнаною лазером і радаром. Ця зброя здатна супроводжувати кілька цілей одночасно. На випробуваннях у травні 2009 року, система MATRIX змогла вразити п`ять безпілотників, що летіли на різних відстанях.

Лента.ру