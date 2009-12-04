Перший літак на сонячних батареях піднявся в повітря

Перший у світі літак на сонячних батареях Solar Impulse здійснив пробний політ. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на офіційний сайт проекту.

Політ пройшов на мінімальній висоті - Solar Impulse відірвався від Землі не більше ніж на метр і пролетів близько 350 метрів. Інженери проекту зазначають, що метою випробування було не підняти літак на велику висоту, а перевірити характеристики літального апарату.

Справжні випробування Solar Impulse відбудуться найближчим часом. Так, у рамках одного з тестів літак має пролетіти без посадки 2 дні і одну ніч. Остаточною метою серії льотних випробувань є підготовка апарату до кругосвітнього перельоту, який заплановано на 2012 рік.

Проект літака на сонячних батареях розробляється швейцарським аеронавтом Бертраном ПІКАРОМ (Bertrand Piccard). На крилах Solar Impulse, розмах яких становить 60 метрів, встановлено 12 тисяч сонячних батарей, їх вага - 400 кілограмів. Електрики, що виробляється ними, вистачить, щоб чотири мотори потужністю по 10 кінських сил працювали навіть в темний час доби. Загальна вага конструкції близько 1,6 тонни.