Вчені знайшли доісторичну печеру, вкриту майже сотнею незвичайних малюнків (фото)

Багато зображень замість того, щоб виглядати як окремі малюнки, здаються пов’язаними між собою, утворюючи більші композиції на поверхні скелі.

Нещодавно виявлена доісторична печера у східній Туреччині привертає увагу дослідників, які знайшли на її стінах близько 100 намальованих людських і тваринних фігур.

Як пише Daily Galaxy, це місце може стати однією з найважливіших печер з наскельними малюнками, які коли-небудь виявляли в Анатолії, хоча для підтвердження її віку необхідні додаткові наукові дослідження.

Печеру було виявлено під час польових робіт у каньйоні Тохма в Малатії міждисциплінарною групою під керівництвом доктора Левента Іскендероглу з Університету Іненю. Намальовані в червоних і червонувато-коричневих тонах фігури, судячи з усього, розповідають набагато довшу історію, ніж просто відвідування цього місця.

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Цікаво, що каньйон Тохма в районі Даренде провінції Малатья вже відомий своїми скелястими кручами та річковим ландшафтом. Тепер це відкриття додає нову главу в історію цього району, розкриваючи місце, де доісторичні громади залишили після себе багату колекцію зображень, що збереглися протягом тисячоліть.

Малюнки, що накопичувалися з плином часу

Стіни печери вкриті майже сотнею зображень людських фігур, тварин і геометричних символів, виконаних у червоних тонах. Багато зображень замість того, щоб виглядати як окремі малюнки, здаються пов’язаними між собою, утворюючи більші композиції на поверхні скелі.

Згідно із заявою Університету Іненю, деякі фігури були намальовані поверх старіших, тоді як в інших місцях спостерігаються лінії, що перетинаються, та помітні зміни стилю. Ці деталі свідчать про те, що печеру відвідували знову і знову, і різні групи додавали нові малюнки протягом тривалого періоду.

Зазначається, що замість того, щоб розглядати печеру як результат однієї художньої події, дослідники розглядають її як візуальний літопис, який може зберігати кілька різних моментів в історії цього місця.

"Більш ретельне дослідження виявляє стилістичні варіації та відмінності в текстурі фарби й пігментів, вказуючи як на більш ранні, так і на пізніші етапи створення творів мистецтва. Це свідчить про те, що це місце могло використовуватися протягом тисяч років. Це могло бути священне або пов’язане зі сновидіннями місце, яке неодноразово відвідували покоління і яке було наповнене символічним значенням", - сказав доктор Левент Іскендероглу, доцент кафедри живопису факультету образотворчих мистецтв і дизайну Університету Іненю.

Інший стиль доісторичного мистецтва

Доктор Левент також пояснив, що в розписах використовується символічний і схематичний стиль. Джерело зазначило, що вони відрізняються від більш природного наскельного мистецтва, яке зустрічається в деяких частинах Європи, і натомість спираються на прості форми, повторювані фігури та знаки. Він додав:

"Зокрема, нашу увагу привернули відбитки рук. Ми інтерпретували їх як форму опору смертності. Можливо, люди хотіли залишити незабутній слід свого існування, відбивши свої руки на цих стінах".

Важливо, що поєднання людських фігур, тварин і геометричних мотивів також викликало питання щодо того, як могла використовуватися печера. Дослідники вивчають можливість того, що це могло відігравати ритуальну або пов’язану з віруваннями роль, хоча доктор Левант чітко дав зрозуміти, що поки що це лише припущення.

Цю знахідку вже порівнюють з іншими відомими доісторичними розписними пам’ятками в Туреччині, зокрема з Бельдібі в Анталії, наскельними малюнками Латмоса на кордоні Айдин-Мугла та печерою Догу Сандал у Мерсіні. Кількість зображень і різноманітність сюжетів роблять печеру в каньйоні Тохма особливо примітною.

Захист пам’ятки - першочергове завдання

Зазначається, що дослідники поки що не встановили точний вік печери. Наступні кроки включають вивчення розписаних поверхонь, аналіз пігментів, класифікацію зображень та створення детального переліку всього, що збереглося на стінах.

"Ми поки що не можемо точно датувати це місце, але наші попередні дані свідчать, що деякі сліди можуть належати до неоліту. Остаточне датування буде проведено після завершення аналізу методом радіовуглецевого датування та урано-торієвого аналізу (U-Th)", - йдеться в тому ж прес-релізі.

Дослідницька група також підготує звіти для відповідних природоохоронних органів. Ця робота вважається необхідною, перш ніж можна буде зробити будь-які остаточні висновки щодо значущості цього місця.

Важливо, що захист печери став невідкладним завданням, оскільки вона нещодавно зазнала пошкоджень. Доктор Левант застеріг від незаконних розкопок та пошуку скарбів, пояснивши, що всередині печери немає захованого золота:

"Якщо це місце буде належним чином захищене і будуть створені необхідні умови для відвідувачів, воно може стати одним із головних туристичних напрямків регіону. Але це не просто наша спадщина - це частина загальної історії людства. Захист його та забезпечення можливості майбутнім поколінням ознайомитися з ним є надзвичайно важливими".

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