Музика в Інтернеті принесла 2 мільярди доларів, і це не межа

Світові продажі музики через інтернет подвоїлися, досягнувши майже 2 мільярдів доларів упродовж 2006 року. При цьому продаж музики в інтернеті становить лише 10 відсотків валового продажу звукозаписувальних компаній, але досягнуть 25 відсотків на 2010 рік. Про це повідомила Міжнародна федерація звукозаписувальної індустрії (IFPI).

Згідно із звітом IFPI, споживачі завантажили в 2006 році 795 мільйонів композицій, що на 89 відсотків більше, ніж 2005 року. При цьому кількість треків, які доступні споживачеві для скачування, досягла 4 мільйонів.

IFPI також закликала до посилення боротьби з незаконним використанням записів. Варто зазначити, що сама IFPI подала протягом року 30 тисяч позовів проти порушників авторських прав.

Нагадаємо, що в 2006 році найбільші звукозаписувальні компанії подали позов до компанії "Медіасервісес", яка володіє сайтом Allofmp3.com. З`ясувалося, що Warner Bros., Sony BMG, Capitol Records і ряд інших компаній вимагають від росіян компенсацію у розмірі 1,65 трильйонів доларів: по 150 тисяч доларів за кожну незаконно розміщену для продажу на сайті композицію.

IFPI є представником найбільших звукозаписувальних компаній світу і об`єднує 1450 членів в 75 країнах.

Лента.ру