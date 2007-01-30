Motorola створила мобільний телефон спільно з Ferrari (фото)
08:33, 30 січня 2007Наука та IT
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Рінгтон звучить як гоночний мотор V8
|MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge
Розкладна модель має чорний колір і прикрашена великою жовтою емблемою Ferrari. Крім того, на додатковому дисплеї телефону зображається мотор V8 від Ferrari F430, а в самому телефоні завантажено 30 зображень цього автомобіля, зокрема фотографії, зроблені під час автопробігу Ferrari Challenge Trofeo Pirelli USA, спонсором якого була компанія Motorola.
Крім фотографій Ferrari, у телефон завантажений рінгтон, який звучить як гоночний мотор V8. У комплекті з телефоном йде червоний чохол Ferrari, зроблений вручну.
Вартість новинки - 408 євро, що майже в три рази дешевше за телефон, створений компанією Nokia спільно з Lamborghini. Замовити модель можна на сайті Ferrari Store в Інтернеті.
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