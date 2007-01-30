Motorola створила мобільний телефон спільно з Ferrari (фото)

MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge

Компанія Motorola представила нову модель мобільного телефона, створену спільно з Ferrari. Пристрій, що отримав назву MOTORAZRmaxx V6 Ferrari Challenge, буде випущений обмеженою серією.

Розкладна модель має чорний колір і прикрашена великою жовтою емблемою Ferrari. Крім того, на додатковому дисплеї телефону зображається мотор V8 від Ferrari F430, а в самому телефоні завантажено 30 зображень цього автомобіля, зокрема фотографії, зроблені під час автопробігу Ferrari Challenge Trofeo Pirelli USA, спонсором якого була компанія Motorola.

Крім фотографій Ferrari, у телефон завантажений рінгтон, який звучить як гоночний мотор V8. У комплекті з телефоном йде червоний чохол Ferrari, зроблений вручну.

Вартість новинки - 408 євро, що майже в три рази дешевше за телефон, створений компанією Nokia спільно з Lamborghini. Замовити модель можна на сайті Ferrari Store в Інтернеті.

Лента.ру