Індія і Польща розроблять легкий танк

Індійська компанія BEML і польська OBRUM підписали меморандум про взаєморозуміння, на підставі якого передбачається створити спільне підприємство з виробництва військової техніки, повідомляє The Hindu. Насамперед компанії займатимуться розробкою нового легкого танка для індійської армії.

За словами голови BEML В.Р.С. Натараджана (V.R.S.Natarajan), новий танк буде зроблено легким, щоб його можна було доставляти в будь-яке потрібне місце на вертольоті. Інших подробиць про перспективний проект Натараджан не повідомив. Тим часом, спільне підприємство BEML і OBRUM також займатиметься виробництвом евакуаторів і машин технічної допомоги, в основу яких ляже індійський танк Arjun.

Індійсько-польське СП також планує займатися модернізацією радянських танків Т-72 і бойових машин піхоти БМП-2, які перебувають на озброєнні індійських військових. BEML вже домовилася про отримання фінансування частини перспективних проектів від Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) Індії.

BEML також оголосила про досягнення домовленості із словацькою компанією Tanax про спільну розробку бронемашин, які можуть бути використані в боротьбі з повстанцями і терористами.

Лента.ру