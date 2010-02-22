Японці винайшли апарат, що вимірює рівень стресу

Апарат, розроблений японською компанією з виробництва медичної техніки, дозволить визначати рівень стресу в точних цифрах, повідомила газета "Саней" у понеділок.

Два електроди, прикріплених на груди пацієнта, дозволяють виміряти дані про биття серця до однієї тисячної секунди. Ця інформація обробляється і переводиться в цифри, що відображають стан нервової системи. Рівень стресу можна виміряти у відсотках або в зрозумілішій системі з п`яти ступенів.

Таким чином, стрес перестане бути виключно суб`єктивним відчуттям пацієнта, а визначатиметься в об`єктивних даних.

Розробники розраховують, що визначення рівня стресу в об`єктивних цифрах зможе стати важливим засобом з попередження депресії.

Ціна нового приладу складає 840 тисяч ієн (близько 9 тисяч доларів).

РІА "Новости"