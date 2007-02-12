Nokia анонсувала три нові мобільники (фото)

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Найбільший виробник мобільних телефонів фінська компанія Nokia анонсувала випуск трьох нових мобільників. Найближчим часом на ринку з`являться новинки під назвою E90, E61i і E65, повідомляє агентство Reuters.

Особливостями комунікатора E90 стануть модуль Wi-Fi, який дозволить користувачам здійснювати бездротовий доступ до Глобальної мережи, за умови перебування поблизу від точки доступу, а також підтримку технології HSDPA для швидкої передачі даних. Комунікатор буде оснащено двома камерами: 3,2-мегапіксельною - для фото- і відеозйомок, а додаткова камера створена спеціально для відеоконференцій. Новинка підтримуватиме карти пам`яті MICROSD

Орієнтовна вартість E90 складе від 750 до 800 євро (976-1041 долар). Презентація новинки відбудеться на виставці CeBit-2007 в Германії.

Nokia E61i є модернізованою версією моделі E61 і відрізняється від попередника компактнішим корпусом (модель i буде небагато тоншою). Nokia E61i буде обладнано 2-мегапіксельною камерою, медіаплеєром і сенсорною панеллю для управління функціями телефону. Новинка надійде у продаж в квітні 2007 року за ціною близько 400 євро (520 доларів США).

Nokia E65 - це новий слайдер. Окрім форм-фактора і якихось "покращених голосових функцій" про пристрій поки нічого не повідомляється.

Лента.ру