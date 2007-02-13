Україна може розмістити на своїй території високотехнологічні виробництва, але...

Вирішення проблем розвитку в Україні інформаційного суспільства вимагає створення системної законодавчої бази. Про це сказав сьогодні в своїй доповіді на третьому Конгресі, що відбувся в Києві, «Україна на шляху до інформаційного суспільства» народний депутат України Віталій .

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЧУДНОВСЬКИЙ зазначив, що сьогодні, згідно з рейтингами конкурентоспроможності, які обнародувала міжнародна організація „Світовий економічний форум”, Україна входить лише у восьму десятку країн за індексами конкурентоспроможності і ступенем готовності мережі Інтернет.

«Вступ нашої країни в ЄС є неможливим ще й через відсутність інтеграції в європейські комп`ютеризовані системи», - зазначив він.

На думку В.ЧУДНОВСЬКОГО, «великі труднощі створює також невчасне врахування світових тенденцій розвитку даної сфери», домінування у виробничому секторі низькотехнологічної, енергоємної і ресурсозатратної промисловості. «Істотною проблемою залишається і так званий „цифровий розрив” (інформаційна нерівність) між Києвом і більшістю обласних центрів, не говорячи вже про сільську місцевість», - сказав В.ЧУДНОВСЬКИЙ.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ заявив, що входження України у фазу інформаційного суспільства не повинно бути процесом спонтанним, оскільки процес розвитку інформаційного суспільства містить досить багато небезпек, які потребують оперативного нормативно-законотворчого реагування.

Тому, за словами В.ЧУДНОВСЬКОГО, «проблеми, пов`язані з розвитком в Україні інформаційного суспільства, повинні вирішуватися комплексно і системно».

Як зазначив В.ЧУДНОВСЬКИЙ, йдеться про сукупність і взаємодоповнення законодавчої регламентації.

На його думку, сучасне законодавче поле України з питань розвитку інформаційного суспільства в цілому відповідає вирішенню проблем розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, прийняті закони України „Про концепцію Національної програми інформатизації” „Про Національну програму інформатизації” „Про радіочастотний ресурс України” „Про телекомунікації” та інші нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у сфері створення інформаційних електронних ресурсів, захисту інтелектуальної власності на ці ресурси, здійснення електронного документообороту, захисту інформації і тому подібне.

Сьогодні готуються до ухвалення ВР ряд законопроектів про внесення змін у закони України „Про телекомунікації” і „Про радіочастотний ресурс України”, які є результатом аналізу практики законозастосування у сфері інформаційного суспільства. Ці законопроекти, після ухвалення ВР, на думку В.ЧУДНОВСЬКОГО, істотно розширять і удосконалять існуючу законодавчу базу з метою нарощування потенціалу України у сфері інформаційних технологій.

Створивши системну законодавчу базу і використовуючи надзвичайно вигідне геополітичне розташування, Україна має об`єктивну можливість розмістити на своїй території високотехнологічні виробництва провідними світовими корпораціями – такими як IBM, Dell, Intel, Sаmsung та іншими. За даними експертів, в найближчі роки Україна може увійти до числа провідних країн-експортерів послуг сфери інформаційних технологій.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ вважає, що при відповідній нормативно-правовій підтримці сукупність цих сприятливих передумов стане фундаментом інтенсивного розвитку інформаційного суспільства в Україні.

«Ми – українські парламентарії – усвідомлюємо параметри перспектив, викликів і загроз, які чекають Україну в інформаційній сфері, і тому готові прискорити розгляд проектів законів, які регулюють інформаційну складову суспільних відносин і прав громадян, забезпечити першочерговий розгляд відповідних законодавчих ініціатив з метою створення цілісної законодавчої системи з питань розвитку інформаційного суспільства», - сказав він.

Довідка УНІАН. Конгрес «Україна на шляху до інформаційного суспільства» проводиться щорічно Інтернет Асоціацією України (ІНАУ). На конгресі у форматі відкритої дискусії представники політичних, ділових і громадських кіл обговорюють проблемні питання чинного законодавства, проекти нормативно-правових актів в галузі ІКТ і їх наслідки для розвитку інформаційного суспільства в Україні.