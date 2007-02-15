На автосалоні у Женеві презентують екологічні та спортивні новинки (фото)

На автосалоні у Женеві, який пройде в березні, компанія Saab презентує останній писк екологічної автомобільної моди - концепт екологічно чистого двигуна BioPower 100. Його планують використовувати в Saab 9-5 SportCombi. 2-літровий BioPower 100 працюватиме на E100 і має потужність 300 кінських сил. Також компанія планує представити оптимізовану 4-літрову версію BioPower 100, який може розігнати 9-5 BioPower 100 до 100 км/год за 6,6 секунд.

До 100-го ювілею бренду Diatto італійська компанія Zagato представить на автосалоні в Женеві спортивне купе Zagato Diatto в алюмінієвому кузові. Він буде оснащений фронтальним двигуном V8 від Maserati.

Diatto була заснована в 1905 році і спочатку займалася випуском автомобілів на базі французьких Clement (пізніше вона влила в Citroen), повністю свої автомобілі Diatto почала збирати тільки в 1920-х роках. Перший досвід співпраці з Zagato відбувся в 1921 році. Тоді був випущений спортивний болід Diatto 25 4DS в легкому кузові, який спроектував Уго Zagato.

Toyota на автосалоні в Женеві представить два гібриди. Це концепт Hybrid X, який є основою для майбутніх загальнодоступних гібридних автомобілів компанії. І спорткар FT-HS здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с. Крім цього Toyota представить оновлений Avensis з вбудованим екраном системи навігації і новий тридверний Auris.

За матеріалами Газеты.ру