Toshiba і Білл Гейтс збудують ядерний реактор нового покоління

Корпорація Toshiba і компанія TerraPower, що належить Білл Гейтсу, візьмуться за створення ядерного реактора нового покоління, повідомляє Reuters з посиланням на японське видання Nikkei.

Новий реактор належить до класу так званих реакторів з біжучою хвилею (Traveling-Wave Reactor - TWR). Свою назву цей тип енергетичних установок одержав через те, що ядерна реакція відбувається в дуже обмеженому регіоні активної зони, який поступово рухається, тобто поводиться як хвиля.

Відмітною особливістю таких реакторів є те, що вони можуть працювати на збідненому урані, запаси якого тільки в США оцінюються в 700 тисяч тонн. За деякими підрахунками, цієї кількості вистачить для забезпечення всього людства електроенергією на сторіччя. Для порівняння, більшість легководних реакторів, які використовуються нині, працюють тільки на збагаченому паливі.

Окрім цього подібний реактор можна заправляти одного разу під час спорудження - річ у тому, що він може працювати більше 60 років (такий приблизний термін життя типового ядерного реактора) на одній заправці. Привертає увагу, проте, що досі реактори з біжучою хвилею залишалися абстракцією - за більш ніж 50 років існування ідеї працюючий прототип жодного разу не був побудований.

Лента.ру