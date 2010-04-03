Половина блогерів вважають себе журналістами (опитування)

52 відсотки блогерів США і Канади, опитаних під час дослідження видання PR Week, вважають себе журналістами. Ці дані представлені в Звіті про ринок ЗМІ (Media Survey 2010), пише TechCrunch. 2009 року такої думки дотримувалася лише третина опитаних.

За даними звіту, для кожного п`ятого професійного блогера інтернет-щоденник є основним джерелом доходу. Торік цей показник становив 16 відсотків.

Дослідникам також вдалося виявити відмінності в частоті використання блогів і соціальних мереж для пошуку інформації представниками ЗМІ. Виявилось, що блоги регулярно вивчають 68 відсотків онлайн-журналістів і лише 35 і 38 відсотків співробітників друкованиих газет і журналів, відповідно.

Також була відмічена збільшена роль сервісу мікроблогів Twitter як джерела інформації. Зокрема, 68 відсотків блогерів і 36 відсотків онлайн-журналістів повідомили, що використовують Twitter при підготовці текстів. Для 55 і 42 відсотків блогерів і інтернет-журналістів, відповідно, сервіс ставав джерелом інформації. При цьому лише 19 відсотків співробітників газет і 22 відсотки авторів журналів повідомили, що знаходили новинні приводи за допомогою Twitter.

Впродовж дослідження були опитані більш ніж 1500 блогерів, а також представників традиційних і інтернет-ЗМІ США і Канади. Як наголошується в прес-релізі PR Newswire, яка виступила в ролі спонсора дослідження, протягом найближчих трьох років основним двигуном розвитку ЗМІ стане перехід до інтернет-журналістики.

PR Week складає звіт про ринок ЗМІ на щорічній основі. Також у жовтні 2009 року видання подало перший звіт про ринок соціальних ЗМІ (Social Media Survey), який був присвячений ролі соціальних мереж і блогів як джерел інформації.

Лента.ру