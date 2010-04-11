У Москві презентовано портал для української молоді в Росії

Учора ввечері в Москві відбулася презентація українсько-російського інформаційно-розважального порталу «VECHEERka.ru» для української молоді в Росії.

Як повідомили організатори, «VECHEERka.ru» з 2007 року займалася виключно організацією в Москві вечірок для молоді з України і всіх тих, кому цікава сучасна музична українська культура. Але оскільки успіх неможливий без розвитку, тому було прийнято рішення про розширення сфери інтересів і створення на базі сайту www.vecheerka.ru абсолютно нового порталу, який би відображав поширені інтереси молоді і втілював в собі останні інтернет-досягнення.

Пріоритетами нового інтернет-порталу стали не тільки музика, а й кіно, освіта, спорт, туризм, телебачення, інтернет, театр, мистецтво й інші позитивні людські захоплення.

«Новий сайт – це фабрика думок і інформаційний майданчик, насамперед, для української молоді в Росії, а також - російської молоді в Україні», - сказав лідер проекту «VECHEERka.ru» Дмитро СУЧАЙ.

За його словами, на сайті анонсуватимуться і висвітлюватимуться молодіжні культурні заходи (концерти, виставки, гастролі тощо), які проводяться українськими учасниками в Росії, а також російськими учасниками в Україні.

Крім того, тут вестимуться дискусії на актуальні теми молодіжного життя, надаватимуться і популяризуватимуться результати роботи талановитої молоді, а також публікуватимуться і обговорюватимуться новині кіно, музики, театру, спорту, освіти тощо, пов`язані з Україною і Росією.

Головною особливістю порталу, за словами Д.СУЧАЯ, є відсутність повноцінної редакції і штатних кореспондентів. За його словами, авторами матеріалів може стати будь-яка «цікава, всесторонньо розвинена й освічена молода людина з різних регіонів України і Росії, у якої є чим поділиться з тими, хто її оточує: своїми новинами, досягненнями, знаннями і навіть досвідом». Для втілення цього завдання на сайті введено рубрику «VECHEERka Report», додав він.

«Реєструється на сайті, кожний бажаючий зможе стати кореспондентом порталу і писати про свої інтереси, своє життя, а також ставлення до різних аспектів поточного життя. Загалом - про все те, що не завжди підходить за форматом «серйозним виданням», - відзначив він.

Д.СУЧАЙ повідомив, що таким чином, на сайті реалізується принцип вільного слововиявлення і тому в назві порталу з`явилася назва - ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАЙДАН. «Адже споконвіку майдан («площа») був місцем, де люди зустрічалися, обмінюючись інформацією, дізнаючись останні події, висловлюючи свою думку про них, а також домовлялися про співпрацю», відзначив лідер «VECHEERka.ru».

Підтримку проекту «VECHEERka.ru» надало Посольство України в Російській Федерації.