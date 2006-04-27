Фракція БЮТ розкололась

На другому пленарному засіданні першої сесії Закарпатської обласної ради V скликання, яке проходить в Ужгороді, оголошено про розподіл зареєстрованої на попередньому засіданні фракції Блоку Юлії Тимошенко у складі 25 депутатів на дві фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, відтепер у Закарпатській облраді працюватимуть дві окремі фракції – фракція Блоку Юлії Тимошенко у складі 12 депутатів під керівництвом Андрія СЕРБАЙЛА і фракція "Батьківщина" під керівництвом Михайла ПОПОВИЧА.

До складу останньої фракції можуть увійти 13 депутатів, обраних до облради за списком БЮТ. Проте точна кількість депутатів фракції „Батьківщина” на засіданні не оголошувалась.

На виборах до облради БЮТ отримав 25 мандатів.

Відповідні заяви на засіданні сесії зачитав голова облради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Закарпатській облраді було створено коаліцію, до якої увійшли НСНУ, СПУ, БЮТ, Партія регіонів, КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття) і Демократична партія угорців України. В опозиції опинились Народний блок Литвина (тепер "Народна фракція") і частина БЮТ. Усього в облраді 90 депутатів.